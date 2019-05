Mamadou Ndoye : « le Sénégal est surendetté, on va vers une ère d’austérité qui ne dit pas son nom » Mamadou Ndoye a souligné, ce dimanche, dans l’émission Grand Jury que le président Macky Sall n’a pas donné les vraies raisons de son radicalisme face aux syndicalistes le 1er dernier, à qui il a dit qu’il n’est pas possible d’augmenter les salaires des fonctionnaires.

Rédigé par leral.net le Dimanche 5 Mai 2019

La raison, selon l’ancien Sg de la LD, c’est que « le Sénégal est surendetté à tel point que le service de la dette devient intenable ». Selon l’ancien ministre, « le manque de liquidité va marquer tout le second mandat de Macky Sall ». Et d’avertir, « On va vers une ère d’austérité qui ne dit pas son nom ».

