Mamadou Noufou Camara : Un destin brisé sur un chantier à Keur Gorgui

La tragédie survenue à la Cité Keur Gorgui, continue de bouleverser les esprits. Parmi les trois ouvriers ayant trouvé la mort après une chute depuis un immeuble en construction de 10 étages (R+10), figurait Mamadou Noufou Camara, un jeune homme de 28 ans.



D’après "L’Observateur", repris par "Senenews", Camara a perdu la vie sur le coup, tout comme son collègue Mamadou Lamine Diatta. La troisième victime, J. Mendy, a succombé à ses blessures après son évacuation à l’hôpital. Un destin brisé. Mamadou Noufou Camara s’était marié il y a seulement huit mois, et sa femme, aujourd’hui veuve, est enceinte de sept mois. Son frère, Mamadou Diallo, a confié à "L’Observateur", la douleur immense de la famille face à cette perte brutale.



Diplômé en peinture, il travaillait depuis deux ans pour son employeur. Son père, Diéyéri Camara, connaissait le chantier et s’y était rendu une fois pour voir son fils à l’œuvre. C’est avec une immense tristesse qu’il a appris la nouvelle, après avoir été contacté par les sapeurs-pompiers via le téléphone de son fils.