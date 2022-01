Mamadou Oumar Bocoum en deuil : sa fille Mame Bocoum partie très jeune

Partie très jeune, Mame Bocoum était étudiante à l’Institut Africain de Management (IAM). La levée du corps est prévue demain à hôpital Idrissa Pouye ex CT0 de Grand-Yoff. Suivi de son enterrement à Yoff



Selon des proches de sa famille, les obsèques et condoléances auront lieu au Fouta, à Kanel.



A sa famille et à ses proches Leral exprime sa compassion et prie que le Paradis soit sa nouvelle demeure. Repose en Paix Mame Bocoum !