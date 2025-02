Mamadou Racine Sy: "Nous entendons travailler la main dans la main avec l’État et ses démembrements..."

Le vice-président du Conseil national du patronat (Cnp), Mamadou Racine Sy, est formel : le souverainisme économique n’est pas un repli sur nous-mêmes. C’est, en réalité, dit-il, les termes de l’échange qui changent dans un partenariat gagnant-gagnant pour tout le monde. L’homme d’affaires qui a pris part, hier, au Forum d’affaires franco-sénégalais relève que nous sommes dans une nouvelle ère où le monde se divise, se fracture et se reconstruit en un nouveau bloc, rapporte "Le Soleil".



« Les choses ont changé, évolué et je pense que ce n’est que dans le respect réciproque, le partenariat gagnant-gagnant que peuvent se construire dorénavant les relations du secteur économique sénégalais avec l’ensemble de ses partenaires dans le monde », a encore fait savoir Mamadou Racine Sy, relevant que le secteur privé est créateur de richesses et aucun pays ne peut se développer sans donner la place qu’il faut à cette catégorie.



« Je pense que tout le monde l’a compris et nous entendons travailler la main dans la main avec l’État et ses démembrements, pour faire du Sénégal un pays développé dans le concert des grandes nations », a déclaré M. Sy, par ailleurs président de la Fédération des organisations patronales de l’industrie hôtelière du Sénégal (Fopits), précise "Le Soleil".

