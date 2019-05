Mamadou Saliou Diallo : « nous ne pourrons pas rétablir la peine de mort au Sénégal pour le moment »

Rédigé par leral.net le Mercredi 22 Mai 2019 à 12:12

Mamadou Saliou Diallo, Secrétaire d’Etat chargé des Droits humains et de la Bonne gouvernance auprès du ministre de la Justice, n’est pas insensible face à cette série de crimes qui émeut la population toute entière.



En marge de l’atelier multi-acteurs sur la transparence budgétaire hier, il a réaffirmé la volonté de l’Etat de combattre l’insécurité sous toutes ses formes. Toutefois, il pense que l’application de la peine de mort n’est pas d’actualité pour le gouvernement du Sénégal, nous apprend le quotidien Enquête.



« Je pense, dit-il à propos de l’affaire Bineta Camara, que l’Etat doit prendre toutes les dispositions pour non seulement identifier le coupable, mais aussi le sanctionner, parce que le Sénégal est un Etat de droit. En ce qui concerne la peine de mort, nous ne saurons l’appliquer pour le moment au Sénégal ». Il demande également aux populations de prendre des mesures de précaution, car « l’Etat ne peut mettre un policier derrière chaque citoyen ».

