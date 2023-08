Dans le théâtre politique sénégalais, les intrigues et les compromis jouent souvent un rôle central. Une histoire fascinante illustrant ces dynamiques, est celle de Khalifa Sall et de Barthélemy Dias, deux figures de l'opposition qui suscitent à la fois des adhésions ferventes et des critiques virulentes. Au-delà de leur participation au "dealogue" initié par le Président Macky Sall, des intrigues plus profondes et des alliances politiques obscures émergent, accompagnées du slogan "N'a book rekk", qui prône l'égoïsme national.



Le cas de Khalifa Sall intrigue particulièrement. Sa longue expérience politique semble entrer en contradiction avec ses actions récentes. L'aspiration à utiliser la jeunesse comme tremplin pour un retour au pouvoir, après avoir dominé la scène politique pendant près de quatre décennies, soulève des questions fondamentales sur les motivations qui animent ce choix. Est-ce une réelle conviction en la capacité de la jeunesse à changer le pays ou une stratégie politique habile pour regagner le pouvoir ?



Cependant, le paysage politique est bien plus nuancé. L'exemple de Gueum Sa Bopp et de son leader Bougane Guèye Dany, qui a refusé de participer à des accords politiques opaques, démontre une autre facette. Le rejet de leurs listes lors des élections locales témoigne de la résistance à tout compromis non transparent. Cette posture souligne les différences dans les approches politiques et suscite des discussions sur l'importance de la fidélité aux principes.



Pour comparer brièvement la trajectoire carriériste du Président Bougane Gueye Dany à celle de ces professionnels politiques, il faut vraiment être un "con'art" pour le faire.



Parler d'une sympathie du Président Bougane Guèye Dany pour le Président Ousmane Sonko, c'est vraiment montrer le degré d'inhumanité que vous avez dans l'exercice de votre principale profession, qui reste la politique. Qui, au Sénégal où dans le reste du monde, pourrait manquer de sympathie, d'empathie ou de respect pour le président Ousmane Sonko, qui fait face à autant de persécutions de la part du pouvoir et de vous autres, monstres d'une partie de notre opposition ?



Le président Bougane Guèye Dany est connu comme un homme de constance et de "Yeurmandé", un éternel engagé à dégager Macky Sall et ses sbires du pouvoir en 2024. Notre seul leitmotiv pour l'instant, afin de corriger les injustices et de mettre le Sénégal sur les rails du travail.















Mamadou Sall, sociologue,

"Gueum Sa Bopp" Guédiawaye