Mamadou Talla : « Une année blanche n'a jamais été dans notre discours...»

Rédigé par leral.net le Mercredi 3 Juin 2020 à 11:11 | | 0 commentaire(s)|

La reprise des cours qui devait se tenir le 2 a été reportée ultérieurement. La cause, des enseignants ont été testé positifs au coronavirus. Toutefois, cela ne signifie pas que l’année scolaire sera blanche. Et le ministre de l'Éducation nationale est on ne peut plus clair sur cette question.



« Une année blanche n'a jamais été dans notre discours. Notre année ne peut pas être blanche. Même si l'année est invalidée, il faut passer le Baccalauréat pour passer à une classe supérieure », a déclaré Mamadou Talla dans L'Observateur.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos