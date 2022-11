Mamadou Talla a procédé à l’inauguration de l’Hôtel de Ville de Sandiara, ce vendredi 4 novembre 2022 Le ministre des Collectivités territoriales, de l’Aménagement et du Développement des Territoires, Mamadou Talla, a procédé à l’inauguration de l’Hôtel de Ville de Sandiara, ce vendredi 4 novembre 2022.

L’Hôtel de Ville de Sandiara, entièrement construit et équipé par l’État, à hauteur de 120 millions FCfa, est une belle infrastructure.

Il offre non seulement un cadre idéal de travail pour toute l’équipe municipale, mais aussi, il participe par son architecture, à embellir le décor de la commune.



‘’ Avec l’espoir que ce joyau contribuera à accroître la compétitivité et l’attractivité de Sandiara et convaincu d’avance que le meilleur usage sera fait de ces beaux locaux, je voudrais vous assurer de l’appui de mon département, pour capitaliser les belles initiatives mises en œuvre à Sandiara ’’, a déclaré le ministre Mamadou Talla.



" Dans le cadre de la convention qui nous lie à l’AGETIP, le ministère s’attèle à la mise à disposition, de sièges fonctionnels et d‘infrastructures socio-économiques aux collectivités territoriales.



En effet, la promotion des services sociaux de base, axe III du Plan Sénégal Émergent (PSE), a toujours été au cœur des priorités du Chef de l’État.



Cette cérémonie particulière de cette volonté politique d’avoir des territoires viables et compétitifs. "



