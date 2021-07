Mamadou Talla sur les actes d’indiscipline dans les écoles : «L’éducation nationale ne l’accepte pas» Face à la persistance des cas d’actes de vandalisme et de violence notés ces derniers temps dans les écoles et établissements scolaires, le ministre de l’Education nationale s’est montré très ferme pour condamner les comportements de ces élèves.

Rédigé par leral.net le Dimanche 18 Juillet 2021 à 09:11 | | 0 commentaire(s)|

En marge de la cérémonie de récompense aux lauréates du concours Miss mathématiques- Miss sciences, Mamadou Talla n’a pas caché sa déception, nous dit Le Quotidien.



«L’éducation nationale n’accepte pas ces actes. L’école est par essence un lieu d’éducation, de transmission de message, un symbole pour la République», a rappelé M. Talla. Il a indiqué que les auteurs seront identifiés dans les plus brefs délais. Et a invité les acteurs de l’éducation à œuvrer pour que l’école reste un lieu d’éducation et de promotion des valeurs civiques et citoyennes.



