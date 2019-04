Mamadou Wane, Ps : « Moussa Bocar Thiam est un homme pressé qui manque d’élégance » Le secrétaire général adjoint, chargé de la vie politique du Parti socialiste a réagi au départ de Me Moussa Bocar Thiam du parti, et ses déclarations face à la presse, hier. « Je déplore son manque de résilience, sa capacité à se battre de l’intérieur pour changer les choses », a-t-il dit sur la RFM.

Et de poursuivre, « Moussa Bocar Thiam est un homme pressé, mais on ne naît pas ministre. Il est arrivé au parti en 2005 et a été bien accueilli par Ousmane Tanor Dieng. Aujourd’hui ce dernier est hors du pays, il aurait pu avoir l’élégance d’attendre son retour pour lui parler de vive voix avant de prendre sa décision ». Surtout que, a ajouté Mamadou Wane, « le Ps est un parti démocratique, dernièrement on a tenu notre réunion du Bureau politique et personne n’a évoqué ce genre de problème. Au contraire, on a félicité nos camarades qui ont été reconduits dans le gouvernement ».

