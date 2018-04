Mamadou Yaya Ba : « désormais, ce sera œil pour œil, dent pour dent »

Coordonnateur de la Convergence des jeunes républicains, Mamadou Yaya Ba ne fait pas l’unanimité. Lors de la réunion préparatoire de la semaine nationale de la Jeunesse présidée par Pape Guorgui Ndong, à la permanence départementale de l’APR, des jeunes étiquetés proches de Lat Diop et appartenant à la Cojer parallèle mise en place, lui avaient dénié son leadership par des huées, en lieu et place d’un sabotage avorté de la rencontre.



Mamadou Yaya Ba a promis l’enfer à l’édile de Wakhinane-Nimzatt : « si les choses s’étaient passées normalement, c’est moi qui aurai présidé aux destinées de la commune. C’est par respect au Président Sall qui m’avait demandé de laisser le fauteuil à Racine Talla que j’ai renoncé à ma candidature pour le maire. Aujourd’hui, j’ai regretté ma posture conciliante de 2014, car j’ai fini de constater que le maire a monté des jeunes contre ma personne. Ce qui n’est pas étranger aux incidents regrettables que nous avons vécus avant-hier. Que le maire de Wakhinane-Nimzatt se le tienne pour dit : désormais, ce sera œil pour œil, dent pour dent ».



Il faut rappeler que la bagarre entre jeunes apéristes n’est que la résultante d’une division latente qui s’est exprimée sur le terrain à travers la conférence co-animée, la semaine dernière dans la commune, par El Hadji Kassé et Mame Mbaye Niang et à laquelle avait pris part le maire Racine Talla.



Aussitôt après l’activité, le patron des jeunes de l’APR était monté sur ses grands chevaux, s’insurgeant contre la mise à l’écart de Pape Gorgui Ndong, ministre de la Jeunesse et dirigeant de la Cojer départementale authentique.



A moins d’un an de la présidentielle, la division a refait surface pour gangrener le parti présidentiel dans la commune de Wakhinane Nimzatt.













L’Observateur