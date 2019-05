Maman célibataire : 5 conseils pratiques pour élever son enfant

Être maman ou papa célibataire est loin d’être de tout repos, que cela soit par choix ou non, implique de tenir bon, quoi qu’il arrive. Malgré des conditions financières, sociales et affectives, parfois difficiles, les parents célibataires, développent chacun leurs propres modes de fonctionnement en fonction d’une organisation étroitement structurée.



Ayanawebzine vous propose 5 conseils pratiques pour mieux élever ses enfants.



Conseil n°1 : gérer son temps et trouver des astuces pour s’organiser Être parent solo signifie bien souvent courir partout, tout le temps, du matin au soir. En plus du boulot, il faut assurer l’école, les courses, les activités extra-scolaires. Même si vous avez une nounou, elle ne doit jamais vous remplacer. Quand c’est possible, cherchez à vous rapprocher de l’environnement immédiat de votre enfant, l’école, le domicile du papa ou de la maman ou ceux des grand-parents de façon à limiter le temps destiné aux trajets.



Conseil n°2 : rester ferme malgré la situation L’éducation reste primordiale. Parfois dépassées par un sentiment de culpabilité d’avoir privé son enfant de l’un de ses deux parents, les mamans solos doivent pourtant rester fermes. Sans conjoint à leurs côtés, elles sont seules à devoir imposer les limites. Dans ce cas, comment réussir à être à la fois une maman tendre et autoritaire, sans être ni trop rigide, ni trop laxiste ? Pour le bien des enfants, des règles claires, des limites à ne pas franchir et une bonne dose de communication sont indispensables.



Conseil n° 3: Compter sur les grands-parents Si vos parents sont encore vivants, n’hésitez pas à faire appel à eux. Ils vous aideront à donner une bonne éducation à votre enfant.



Conseil n°4 : on cherche des figures paternelles pour les enfants Si le père des enfants est présent, ce point n’est pas primordial. Malheureusement, il existe de nombreux cas où le père disparaît complètement du décor, ou ne prend ses enfants que très rarement. Lorsque c’est le cas, essayez toujours de trouver des modèles masculins, tant pour les petites filles que les petits garçons pour les rassurer. Cela peut être un frère, un ami proche, un grand-père, etc.



Conseil n°5 : trouver du temps pour soi Les mamans célibataires parlent souvent de la solitude à laquelle elles sont confrontées. Malgré tout l’amour et l’affection que peuvent apporter les enfants, une mère est aussi une femme, une adulte qui a besoin de partager, discuter, échanger avec d’autres adultes. Il est indispensable de parvenir à trouver du temps pour soi. Être une mère célibataire n’est pas une fatalité irrévocable, mais pour retrouver l’amour, il faut franchir le pas et sortir de chez soi.











