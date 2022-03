Mame Aby Sèye, le nouvel atout Der La remplaçante de Papa Amadou Sarr est connue. Mame Aby Sèye, jusque-là Directrice générale du Fonds de financement de la formation professionnelle et technique (3Fpt), prend les rênes de la Délégation générale à l’entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (Der/Fj).



Le suspense n’aura duré qu’une demi-journée. Le nom du successeur de Papa Amadou Sarr à la tête de la Délégation générale à l’entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (Der/Fj) a été dévoilé hier, jeudi. Il s’agit du Docteur Mame Aby Sèye.



Précédemment directrice du Fonds de financement de la formation professionnelle et technique (3FPT) depuis mai 2019, elle hérite de la direction de la Der. Une agence jusque-là managée par un expert financier, dont le professionnalisme est vanté par tous ses collaborateurs. Si la compétence de Papa Amadou Sarr a fasciné ses employés au point de rendre douloureuse la séparation, sa remplaçante a laissé, partout où elle est passée, les souvenirs de son efficacité à la tâche et de son sens du partage professionnel.



Titulaire d’un Diplôme d’études supérieures spécialisées (Dess) en urbanisme aménagement, avec option management public urbain à l’Institut Français d’Urbanisme et d’un Doctorat en sociologie anthropologie à l’Université de Caen Basse Normandie, Mame Aby Sèye est décrite comme une personne qui ne baisse jamais les bras et qui se donne les moyens d’atteindre ses objectifs. Une dirigeante qui se bat pour que les jeunes diplômés soient compétents, une fois dans l’entreprise.



Entre 2015 et 2019, Dr. Sèye occupait des postes de responsabilité à la Caisse des dépôts et consignations (Cdc), d’abord comme cheffe de projet de 2015 à 2017, avant de devenir cheffe de la division du Développement territorial de 2017 à 2019. Elle a eu, auparavant, à capitaliser plusieurs années d’expérience dans le domaine des télécommunications, du marketing, entre autres.



Chargée de clientèle à Orange France de 1998 à 2003, elle a été chargée de mission développement social-urbain de 2003 à 2004 à Plaine Commune/GIP GPV Epinay-Villetaneuse, avant de devenir consultante junior au Cabinet Weppea Sénégal de 2005 à 2007. En 2005, elle a travaillé à Enda Tiers-Monde en qualité de chargée de programme. De 2005 à 2007, elle était aussi responsable des Affaires Sociales à l’Agence Nationale de Lutte contre les Inondations et les Bidonvilles au Sénégal. Après avoir été assistante technique informatique à CE EDF GDF CCAS en 2008, Dr. Mame Aby Sèye était, entre 2009 et 2015, chargée des études Marketing à Biars Sur Cere.



Dr. Mame Aby Sèye a été nommée ministre Déléguée générale de la Der au lendemain du limogeage de Papa Amadou Sarr. Il a été remercié mercredi, après quatre ans passés à la tête de la délégation, par décret présidentiel lu à la télévision publique sénégalaise, la Rts. « Le président de la République, par décret n°2022-621 du 09 mars 2022, a mis fin aux fonctions de Monsieur Papa Amadou Sarr, Délégué général à l’entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (Der/Fj) », lit-on dans le texte.



Papa Amadou Sarr a été emporté par une bourde lors de la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars dernier. Commentant le traitement réservé à la femme dans la religion musulmane, il a qualifié «d’inepties» plusieurs interdictions de l’Islam concernant les femmes, comme le fait de ne pas saluer la main du sexe opposé et même, le fait que la femme doit rester derrière l’homme durant la prière, ou encore d’interdire à la femme de se rendre à la mosquée lors de sa période de menstrues, ainsi que de la part octroyée à la femme dans l’héritage.













