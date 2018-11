Mame Adama Guèye: « Macky et ses partisans paniquent… »

Cliquez-ici pour regarder plus de videos L’unité. C’est l’appel lancé par l’initiateur de la plateforme des élections, samedi dernier, lors de sa première rencontre avec les plénipotentiaires des différents candidats de l’opposition à la présidentielle de 2019. Unité dit-il, « parce que le camp d’en face (Macky et ses partisans) paniquent ».



Pour Me Mame Adama Guèye : « cette rencontre est le premier jalon d’une action extrêmement importante pour le pays. C’est déjà une première victoire, celle de l’unité ». Avec une présence remarquable de l’ensemble des plénipotentiaires des candidats à l’élection présidentielle d 2019, Me Guèye a rappelé que : « cette unité qui a prévalu lors de cette cérémonie doit être sauvegardée ». Car, précise le candidat démissionnaire à la présidentielle, « c’est la démocratie sénégalaise qui est en péril ».













Walfquotidien

