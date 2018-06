Mame Biram Diouf : «Il fallait résister pour montrer au monde entier que nous sommes fiers d’être sénégalais»

« L’essentiel, c’était de prendre les 3 points. Nous l’avons fait. Donc, le premier objectif est atteint. Il nous reste deux matches et nous allons davantage nous y concentrer. La pression était là parce que nous étions tous des novices en coupe du monde. On a bien fait le boulot et ça va. Le président nous a dit de rien lâcher. Il fallait résister pour montrer au monde entier que nous sommes fiers d’être sénégalais, mais aussi porter haut les couleurs africaines puisque toutes les équipes africaines avaient perdu leur premier match ».