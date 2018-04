Mame Bounama Sall : « si Khalifa avait écouté les conseils de Abdou Diouf… »

Le député, Mame Bounama Sall, responsable des jeunesses socialistes, s’est prononcé, samedi dernier, sur la condamnation à 5 ans ferme infligée à Khalifa Sall, le maire de Dakar. Le jeune socialiste qui se dit être touché par le sort de son désormais ex-camarade de parti, a aussi regretté que le maire de Dakar soit le seul perdant dans cette affaire.



« Il pouvait s’épargner cette situation qu’il vit actuellement. Malheureusement pour lui, il a été extirpé du Parti socialiste par des mains occultes, inexpertes, arrogantes et, à la limite, prétentieuses. Aujourd’hui, c’est lui qui paye le plus lourd tribut dans cette histoire. En tout cas, s’il avait retenu les orientations des sages du PS ou entendu les conseils du président Abdou Diouf et de Ousmane Tanor Dieng et tout ce que le parti a comme personnes ressources, ayant une parfaite connaissance de l’Etat et de ses rouages, il n’en serait pas là.



Mais, il a été perdu par des gens qui ne lui ont jamais voulu du bien. C’est la triste réalité. Je suis persuadé que certains responsables de l’opposition, ont dansé, après l’annonce du verdict. Ils font dans la démagogie. Contrairement à ce qu’ils déclarent, ils n’ont jamais voulu que Khalifa Sall soit candidat à la présidentielle de 2019… ».













