Mame Boye Diao, Directeur Des Domaines «La question foncière se heurte très souvent à une incompréhension due à nos réalités socioculturelles, mais aussi…» Lors de ce panel, l'Académie a honoré deux lauréats du Prix de Thèses des Ecoles Doctorales du système universitaire national. L'édition 2022 a pour thème : «Les occupations domaniales au Sénégal : problèmes et solutions».

L'Académie Nationale des Sciences et Techniques du Sénégal (ANSTS) a célébré la Journée de la Renaissance Scientifique de l’Afrique (JRSA), le jeudi 30 juin dernier. L'événement est marqué par un symposium à l’auditorium du Musée des Civilisations Noires de Dakar, sous l'égide du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.

Le Directeur des Domaines, Mame Boye Diao a réagi dans la foulée. Le thème choisi ayant bien sûr un rapport direct avec son domaine de prédilection.



«La question foncière se heurte très souvent à une incompréhension due à nos réalités socioculturelles, mais aussi à une mauvaise appropriation des textes par les populations», a lancé l'actuel maire de Kolda.



«Il faut que ce travail aille au bout et qu'ensemble nous puissions proposer au président de la République une démarche novatrice», a souhaité M. Diao, face à la presse.



Pour rappel, la Journée de la Renaissance Scientifique de l’Afrique a été instituée par l'Organisation de l’Unité Africaine (OUA), l'ancêtre de l'Union Africaine (UA), en 1987. C’était lors du premier congrès des hommes de sciences en Afrique, tenu à Brazzaville (Congo) du 25 au 30 juin de la même année, en présence du président congolais, Dénis Sassou Nguesso

