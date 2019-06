Mame Boye Diao aux victimes de la Cité Tobago : " Ceux qui ont des terrains à Yoff peuvent construire, les autres vont devoir attendre"

Vendredi 28 Juin 2019

"Une partie des victimes de la démolition des maisons de la cité Tobago vont devoir attendre encore pour recevoir les parcelles de terre que le Président Macky Sall avaient promis" a déclaré Mame Boye Diao sur les ondes de la Rfm. Selon le nouveau Directeur général des Impôts et des domaines lesdites portions de terre étaient attribuées pour remplacer leurs maisons démolies.



Avant de préciser que " ceux qui ont bénéficié de terrains ailleurs, vont recevoir leurs bails et peuvent même commencer à construire". Pour les bénéficiaires du site de Yoff, poursuit l'ancien directeur des Services fiscaux, l’attribution a buté sur le refus de l’armée qui a exposé la proximité du site à l’Aéroport." Les autorités compétentes sont en train de chercher un autre site d’accueil à ces derniers" rassure t-il.

