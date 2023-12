Mame Boye Diao récolte 35 000 parrainages

Des femmes de la coalition Diao 2024 basées dans la région de Dakar ont collecté 35 000 parrainages et 5 millions de FCfa en guise de participation à la caution de 30 millions que doit déposer le candidat Mame Boye Diao en vue de l'élection présidentielle du 25 février 2024. C'était ce dimanche à Nord Foire, précise Igfm qui donne l'information.



Cette opération est une preuve que les femmes ont toujours été au cœur des activités politiques, comme dans d’autres secteurs, selon Zeyna Bamba de la cellule de communication, convaincue que ses camarades croient en l’autonomisation des femmes. Et c’est pour cette raison qu’elles ont misé sur l’ex directeur de la CDC et maire de Kolda. La représentante des femmes a ramé dans le même sens. « Mame Boye est le meilleur », a tranché madame Bineta Diop, aux côtés de Massène Gueye, délégué national au parrainage, et Daouda Cissé, responsable des jeunes de la Coalition Diao 2024.



A noter que dimanche prochain, les autres régions et la diaspora dévoileront leurs parrainages et leur cotisation pour le dépôt de la caution de Mame Boye Diao. Ce dernier est d'ailleurs attend à l'étranger dans les prochains jours.