Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Mame Boye Diao, voici le CV du nouveau Directeur des Domaines à la Direction générale des Impôts et des Domaines. Rédigé par leral.net le Jeudi 25 Avril 2019 à 12:52 | | 0 commentaire(s)| Il a suffi à Mame Boye Diao de voir par hasard Macky Sall sur le plateau de la 2stv, pour faire son entrée en politique aux côtés de l’actuel président de la République. Et tout s’est emballé par la suite pour accoucher d’un compagnonnage sincère et solide qui n’a jamais vacillé. Son instinct ne l’a pas trompé.



C’était juste un pur hasard qui l'avait fait voir et écouter Macky Sall sur le plateau de la 2stv. Invité pour commenter le discours de Me Wade, Macky Sall s'était retrouvé dans un exercice où il devait parler de sa vision pour le développement du Sénégal.



Et Mame Boye Diao a été alors charmé par de la pertinence de sa vision ainsi que la parfaite maîtrise des problèmes du Sénégal.



Mame Boye Diao franchit alors le Rubicon pour venir soutenir Macky Sall. Et depuis, il a gravi les échelons. En termes de reconnaissance, on peut difficilement trouver mieux, car ses interventions médiatiques lui ont permis d'assister à des réunions très stratégiques de l’Alliance pour la République, au point d'avoir été le directeur de Campagne de Mahammed Boun Abdallah Dionne, lors des dernières élections législatives. Depuis son adhésion à l’Alliance pour la République, Mame Boye Diao s’est pleinement investi dans le chantier de l’organisation et la massification du parti, surtout à Kolda.



La reconnaissance viendra avec le fait d'être un des trois membres du directoire de campagne de Macky Sall, lors des élections de février 2019 en compagnie de Aminata Touré et Souleymane jules Diop.



Mais, qui est Mame Boye Diao ? Quel est son profil au niveau des compétences ?



Après le Bac, Mention « Assez bien » au Lycée Alpha Molo Baldé de Kolda, El Hadji Mamadou Diao, Mame Boye pour ses proches, avait intégré l’Université Gaston Berger de Saint- Louis (UGB).



Le DEUG en Sciences Juridiques et politique option Sciences Politiques obtenu en 1993, Mame Boye Diao a décroché toujours à l’UGB, une maîtrise en Sciences Politiques, option Relations Internationales en 1996.



Entré à l’ENA en 1998, il en ressort avec le titre d’Inspecteur des Impôts en 2000.



Celui qui a été directeur des Services Régionaux a ainsi inauguré sa carrière comme Chef de l’IFAC au Centre des Services Fiscaux (CSF) de Dakar Plateau 2 (2000- 2005).



Puis, Mame Boye Diao devient Chef de l’UFP au CSF de Dakar Plateau 1, avant d’être promu Chef du CSF de Fatick (2007- 2011), puis celui du CSF des Parcelles Assainies (2011- 2014).



Mame Boye Diao a assumé à ce titre les fonctions de Chef de Centre, receveur des Domaines, Conservateur de la Propriété et des droits fonciers, assiette et recouvrement des impôts directs et indirects, assiette des impôts locaux etc.



C’est en mars 2014 qu’il est nommé à la tête de la nouvelle Direction des Services fiscaux régionaux.



Ardent défenseur du Plan Sénégal Emergent du Président Macky Sall, El Hadji Mamadou Diao, a pris part à des séminaires nationaux et internationaux dans le cadre du renforcement des capacités.



Ainsi, en plus du Séminaire international d’échanges sur la TVA sous l’égide de la Direction général des impôts de la France à Noisy-le- Grand (2011), Mame Boye Diao a subi une formation en contrôle sur pièces et sur place à Clermont – Ferrand en France (2010).



En outre, il a participé à plusieurs séminaires organisés par le PAPNBG du Ministère de l’Economie et des Finances notamment en management des agents de la DGID à Saly Portudal (juin 2009); en comptabilité matières (avril 2008) et en informatique (mars 2007).



C’est en Août 2017, que Mame Boye est promu directeur des Services fiscaux à la Direction générale des Impôts et Domaines. Un poste qu'il occupe jusqu'à la date d'aujourd'hui. Bref, Mame Boye Diao a mis sous sa compétence l'ensemble des centres des services fiscaux du Sénégal.



Il faut aussi rappeler qu'en 2007, Mame Boye Diao fut le plus jeune chef de Centre régional. De la même manière, il était le plus jeune chef de Centre à Dakar quand il occupait le poste de chef de Centre des Parcelles assainies.













Leral.net



Accueil Envoyer à un ami Partager