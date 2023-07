Mame Diarra Fam: "L'histoire m'a donné raison. J'ai été révélée au grand public, lors du vote de la loi sur le parrainage et..." Rédigé par leral.net le Jeudi 20 Juillet 2023 à 16:15 | | 0 commentaire(s)| Selon Mame Diarra Fam, l'histoire lui a donné raison. "J'ai été révélée au grand public lors du vote de la loi sur le parrainage. J'avais dit que nous avons des idées et nous les défendons, ce parrainage ne doit pas exister au Sénégal. Et je pense qu'aujourd'hui, vous nous avez donné loi, droit et raison. Je suis venue vous remercier, car l'histoire m'a donné raison", a déclaré la députée.



