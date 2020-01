Mame Mactar Guèye: "Moi, distributeur de préservatif ?..."

C’était, rapporte-t–on, à l’époque où son défunt cousin, Abdou Latif Guèye, s’est vu attribuer le titre d’ambassadeur, après avoir été nommé à la tête de l’Ong, L’Afrique Aide Afrique (Aaa), par le président Abdoulaye Wade. Et dans la bataille contre le Vih, Mame Mactar n’hésitait à engager le combat de la prévention. Plusieurs fois, il serait descendu sur le terrain pour distribuer des condoms.



Interpellé sur ce fait, le vice-président de Jamba rejette en bloc. «Moi, distributeur de préservatifs ? » s’émeut-il. Avant de faire dans la menace : «Si j’identifie la personne qui a dit cela, elle va subir le même sort que Rangou. Elle recevra une plainte pour diffamation et injure publique», dit-il.



«Ce sont des mensonges et je ne manquerai pas de saisir la justice». Il se dit être contre toute distribution ou publicité sur le préservatif. Parce que, explique-t-il : «c’est une forme d’encouragement de la fornication et de l’adultère. Je n’ai pas encore connaissance d’un membre de Jamra qui a reçu et distribué des préservatifs. Si nous découvrons un tel fait, nous allons sévir», prévient-il.