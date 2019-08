Mame Mactar Gueye : « Ouzin Keïta est un travesti…»

« Ouzin Keïta est un travesti qui a atteint l’extravagance. Cela n’est plus à démontrer » , déclare dans Mame Mactar Gueye, faisant allusion aux tenues féminines portées par le jeune chanteur lors d’une soirée samedi dernier au Cices. Les images postées sur les réseaux montrent celui-ci en train de parader sur scène avec des tenues les unes aussi féminines que les autres. «Naturellement, c’est mauvais signal pour notre jeunesse, une banalisation de la déviance sexuelle, mais surtout, de la promotion du troisième genre. Ouzin Keïta est une illustration. Il est en train d’être le porte-drapeau de cette notion de genre qu’on veut nous imposer au Sénégal. Et qui ne passera pas », prévient Mactar Gueye qui pointe aussi un doigt accusateur au gouvernement qui selon lui, a inclus la notion genre au ministère de la femme, de la famille et de l’enfance. « Jamra prépare une tournée au niveau des familles religieuses pour s’opposer à cette nouvelle nomenclature », annonce l’activiste religieux.