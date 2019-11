Mame Mactar Guèye : « le Sénégal risque d’être catalogué de narco-Etat » Les saisies répétitives de drogue au Sénégal, avec 2,5 tonnes de cocaïne saisies en 4 mois, inquiète le vice-président de l’Ong Jamra.

Rédigé par leral.net le Samedi 2 Novembre 2019 à 12:31 | | 0 commentaire(s)|

« Il y a quelque temps, nous avions interpelé les autorités sur les saisies de drogue répétées au Sénégal, elles nous avaient dit que le Sénégal n’est pas une plaque tournante de la drogue. Mais quand on saisit 2,5 tonnes de cocaïne en 4 mois, cela veut dire forcément que le pays est devenu une vraie plaque tournante de la drogue », a déploré Mame Mactar Guèye sur la RFM.

« On s’acharne sur les petits fumeurs de chanvre indien, alors que les gros trafiquants ne sont pas inquiétés. Récemment, des personnes ont été arrêtées après la saisie de drogue au Port de Dakar. Les européens qui figuraient parmi les personnes arrêtées, ont bénéficié de liberté conditionnel, alors que les sénégalais sont toujours en prison. Tout cela inquiète », a-t-il poursuivi.

Et d’avertir : « le Sénégal risque d’être catalogué de narco-Etat comme la Guinée-Bissau si rien n’est fait assez vite et de manière énergique »



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos