Mame Mbaye Niang brocarde « Mara » : « Idrissa Seck est animé par une haine qui ne dit pas son nom»

Lors du lancement officiel de «Initiatives 2035» lundi, une nouvelle plateforme de la mouvance présidentielle qui a pour objet de contrecarrer les attaques de l’opposition, Mame Mbaye Niang, le ministre du tourisme a tiré à bout portant sur Idrissa Seck.



«Idrissa Seck est animé par une haine qui ne dit pas son nom, se désole Mame Mbaye Niang, l’un des initiateurs de «I 2035». Ils sont en train de tout faire. Ils disent que nous sommes incompétents, que nous n’avons pas de diplômes, alors qu’eux-mêmes n’ont pas la capacité de présenter des diplômes. Ils disent que nous ne sommes pas transparents, que nous sommes des magouilleurs, mais nous n’avons pas coupé des arbres à 500 000 FCfa l’unité. Ils disent que nous sommes nébuleux.



Ils nous reprochent d’endetter le pays pour construire des infrastructures qui solutionnent des problèmes auxquels nous serons confrontés dans 50 ans. Et ceux qui l’animent, ce sont des gens qui ont emprunté 110 milliards FCfa pour organiser le Fesman. Ils se sont endettés à 8.5 et nous à 6.7 parce que nous sommes crédibles. Il faut poser le vrai débat et arrêter la surenchère.»



Hier, les murs de la salle les Baobabs du Terrou-bi ont résonné très fort au son des initiateurs de «i2035», qui ont décidé de siffler la fin de la récréation dans le champ politique. «Nous sommes prêts pour le combat, parce que ceux qui sont en face de nous, sont prêts à raconter des contrevérités, tromper les gens. Idrissa Seck dit que nous ne sommes pas des gens de parole, il oublie que c’est lui qui a dit devant tous les Sénégalais que s’il retourne voir Wade, ce serait une double abomination et à midi, il était au Palais», rappelle Mame Mbaye Niang. Les lieutenants d’Idrissa Seck vont certainement apporter la réplique au ministre du Tourisme.



Wait and see.



Avec L’OBS