Mame Mbaye Niang fera appel de la condamnation d'Ousmane Sonko, pour diffamation (Cour de Cassation) Le procès qui oppose Ousmane Sonko, leader du parti Pastef, au ministre du Tourisme Mame Mbaye Niang, a connu son dénouement ce jour. Le verdict est tombé : 6 mois d'emprisonnement avec sursis et une amende de 200 millions de francs Cfa pour diffamation.



La bataille judiciaire entre les deux personnalités politiques se poursuivra donc devant la cour de cassation, la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire au Sénégal.



Cependant, cette condamnation ne semble pas satisfaire le ministre. Selon des sources proches du dossier, Mame Mbaye Niang compte faire appel de la décision de la Cour d'appel de Dakar.



Cette annonce n'a pas surpris grand monde, car le ministre avait déjà déclaré publiquement son intention de poursuivre l'opposant en justice, suite aux propos tenus lors d'une conférence de presse .



Ousmane Sonko avait alors accusé le ministre d'être impliqué dans une affaire de détournement de fonds, ce qui avait entraîné une plainte pour diffamation de la part de Mame Mbaye Niang.



Le procès a duré plusieurs mois, avec des audiences très médiatisées et des plaidoiries passionnées des avocats des deux parties. Finalement, la Cour d'appel a tranché en faveur du ministre, infligeant une lourde peine à Ousmane Sonko.



Cette condamnation a suscité de nombreuses réactions dans l'opinion publique, certains accusant le gouvernement de vouloir éliminer politiquement son principal opposant. D'autres, en revanche, estiment que la décision de la Cour d'appel est juste et qu'Ousmane Sonko doit répondre de ses propos diffamatoires.



Quoi qu'il en soit, le ministre Mame Mbaye Niang a décidé de poursuivre la bataille judiciaire, en faisant appel de la décision rendue aujourd'hui. Il souhaite donc que cette affaire soit définitivement clarifiée par la justice, afin que la vérité puisse éclater au grand jour.

