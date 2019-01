Mame Mbaye Niang répond à l'opposition : "Moi, personnellement, j’ai recruté mes gros bras"

En conférence de presse lundi, le Collectif des 25 candidats à la présidentielle (opposition) a demandé à ses militants de ne plus considérer Macky Sall comme candidat à la présidentielle et de s’opposer à sa campagne électorale par tous les moyens.



Interrogé par le quotidien « Source A », le ministre du Tourisme, Mame Mbaye Niang affirme que le pouvoir s’est déjà donné les moyens pour y faire face. «Je ne parle pas de des forces de défense et de sécurité, qui n’agissent pas sous la dictée de Benno Bokk Yakaar. Je fais allusion plutôt aux bras valides que la mouvance présidentielle a recrutés, comme l’a fait l’opposition. On ne s’en cache pas.



Moi, personnellement, j’ai fini de recruter des éléments qui n’attaqueront personne en premier, mais qui sont enclins à appliquer la loi du Talion à tous les esprits bornés qui songeront à vouloir empêcher notre candidat Macky Sall de tourner en rond », a-t-il averti.



Poursuivant, le responsable de l’Apr de marteler : «ces gens-là, qui se croient tout permis, ne sont pas, alors pas du tout, plus déterminés que nous. Et, il faudrait que tout le monde le comprenne comme tel ».



Comme pour convaincre les plus sceptiques, Mame Mbaye Niang en rajoute cette couche : « J’ai recruté des bras comme eux. Tout ce qu’ils font, du matin au soir, nous le savons. Parce qu’en leur sein, nous comptons énormément, de gens qui vont finir leur course chez le Président Macky Sall. On est informés, en temps réel, de tout ce qu’ils font ou envisagent de faire ».

