Mame Mbaye Niang sur la destination Sénégal : "Nous sommes à 1.365.000 entrées de touristes"

Les professionnels du secteur (exploitants des établissements d’hébergement touristique, agences de voyage, de tourisme et des transports touristiques, guides touristiques, syndicats des travailleurs du secteur), les services du département de tutelle et d’autres ministères ont pris part, ce jeudi, aux travaux de validation du projet d’élaboration du premier Code du Tourisme du Sénégal., dont le processus d’élaboration a été lancé en janvier 2018.



« Nous devons concevoir le secteur dans sa globalité, repenser sa gouvernance, son organisation, son fonctionnement, le financement des investissements structurants », a indiqué le ministre du Tourisme.



Mame Mbaye Niang a rappelé que le texte règlementaire en cours d’élaboration, est une réponse à la demande formulée depuis 2004 par les professionnels du tourisme. Le Code en vue permettra d’encadrer les conditions d’exercice des activités et professions touristiques qui ont toutes, évolué.



« Nous n’avons pas le choix, si nous voulons profiter des retombées réelles du tourisme international en nette croissance », a-t-il insisté, soulignant que les résultats satisfaisants enregistrés à ce jour sont encore loin des potentialités du pays.



« De 963.004 arrivées en 2014, nous sommes aujourd’hui à 1. 365.000 entrées de touristes », a-t-il fait savoir, tout en notant que « les tendances dont donc très favorables et nous rendent optimistes par rapport à l’objectif de 2018 ».



Au demeurant, les actions mises en œuvres à la suite des décisions pertinentes prises par le président de la République, Macky Sall, visent à faire du tourisme un vecteur de croissance saine, inclusive et durable.



Il s’agit notamment de l’allègement des procédures administratives d’agrément pour les différentes entreprises du secteur. De fait, plus de 150 entreprises ont été agréées entre septembre 2017 et juillet 2018, générant 1000 nouveaux emplois.



Dans ce sillage, la dématérialisation des procédures administratives sera effective en août prochain, permettant dorénavant aux promoteurs de déposer leurs dossiers en ligne et les suivre facilement.



A ce jour, le Crédit hôtelier et touristique a permis de financer 27 entreprises touristiques et hôtelières pour un montant total de deux milliards cent dix neuf millions cent soixante huit mille quatre cent quatre vingt sept (2 119 168 487) FCfa.



Ces entreprises qui concernent 10 régions du Sénégal, sont composées de 21 établissements d’hébergement touristique et de six (6) agences de voyages.



Effectivité de la carte professionnelle de guide touristique



Par ailleurs, le ministre a procédé à une remise symbolique de la carte professionnelle de guide de tourisme.



Egalement une demande insistante des acteurs, la carte permet d’encadrer l’exercice de la profession. Au total, plus d’une centaine de cartes ont été confectionnées par une commission consultative de sélection, et une centaine d’autres seront bientôt délivrées.









L'As