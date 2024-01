Mamelles : Un véhicule chute du pont du Monument de la Renaissance et fait un mort Rédigé par leral.net le Jeudi 25 Janvier 2024 à 14:03 | | 0 commentaire(s)|

Un accident de la route a occasionné un mort au Monument de la renaissance, à hauteur des Mamelles (Ouakam). Une voiture de type 4×4 a atterri sous le pont à hauteur du célèbre édifice de Ouakam. Les faits se sont déroulés aux environs de 6 h du matin. Les sapeurs-pompiers ont évacué le corps et […] Un accident de la route a occasionné un mort au Monument de la renaissance, à hauteur des Mamelles (Ouakam). Une voiture de type 4×4 a atterri sous le pont à hauteur du célèbre édifice de Ouakam. Les faits se sont déroulés aux environs de 6 h du matin. Les sapeurs-pompiers ont évacué le corps et puis dégager les débris du véhicule de la chaussée.



Source : https://lesoleil.sn/mamelles-un-vehicule-chute-du-...

Accueil Envoyer à un ami Partager