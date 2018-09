Mamoudou Ibra Kane : "Youssou Ndour est une idole et une référence pour moi"

Mamadou Ibra Kane et Alassane Samba Diop ont eu droit à un pot de départ, organisé par le Groupe Futurs Médias. C’est devant le PDG Youssou Ndour que les deux journalistes ont fait leurs adieux à leurs désormais ex collaborateurs. A travers son discours, Mamadou Ibra Kane a révélé à « You » la raison de son départ. Un moment poignant qui n’a pas laissé indifférent toutes les personnes présentes au cocktail.