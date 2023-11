Mamoudou Ibra Kane retire sa candidature à la Présidentielle 2024

Mamoudou Ibra Kane ne participera pas à l’élection présidentielle de 2024.



D'aprés les informations de "Seneweb", le candidat du mouvement "Demain, c’est Maintenant", a annoncé, ce vendredi, se retirer de la course lors d’une conférence de presse.



Le journaliste, fondateur du groupe de presse E-Media, a évoqué la pluralité des candidatures, comme cause de ce retrait. Rappelons que plus de 200 déclarations de candidatures ont été enregistrées par la Direction Générale des Élections (DGE).