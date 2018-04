Mamour Diallo: «Les femmes n’ont jamais été mieux servies que sous Macky Sall » Le président du mouvement «Dolly Macky» opte pour le plein épanouissement des femmes de Louga. Mamadou Mamour Diallo, en plus d’un don de matériel aux organisations féminines de la capitale du Ndiambour, de séances récentes de formation aux métiers et en entrepreneuriat, a annoncé l’octroi imminent de financements. C’était samedi dernier au cours d’une mobilisation des femmes déterminées à réélire Macky Sall en février 2019.



Devant une foule de femmes venues des 4 coins de la région de Louga, le directeur général des Domaines, Mamadou Mamour Diallo, président du mouvement Dolly Macky est revenu sur le sens de l’acte qu’il a posé:



«Il ne sert à rien de financer n’importe comment. Les financements n’ont de sens que s’ils contribuent à impacter sur le vécu quotidien, en leur permettant de mener des activités génératrices de revenus. Pour ce faire, il est important de leur faire bénéficier de formation aux métiers et à l’entrepreneuriat. Depuis qu’il a été porté sur les fonts baptismaux, le mouvement a formé plus de 4000 femmes dans la commune et 5000 autres dans le département. D’ici au mois de mai, celles qui sont formées vont bénéficier de financements substantiels pour mener à bien et fructifier leurs activités».



Dans le cadre de la promotion des femmes de Louga, les actions impulsées par Mamadou Mamour Diallo en faveur des femmes font florès.



«Les femmes du Sénégal n’ont jamais été mieux servies que sous le règne du Président Macky Sall. Nous n’avons fait que concrétiser sa vision, en offrant aux organisations de femmes du matériel composé de chaises, de nattes, d’ustensiles de cuisine et d’appareils électroménagers».



A moins d’un an de la Présidentielle de février 2019, la manifestation a enregistré la présence du président du Conseil départemental de Louga, Amadou Mberry Sall, qui a exprimé son satisfecit au directeur général des Domaines, le maire de Coki a justifié son compagnonnage avec le patron des "Dollistes" et Omar Boune Khatab Sylla a fait le serment de cheminer avec M. M. Diallo de Macky Sall, dès le 1er tour en 2019.















