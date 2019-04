Mamour Diallo, le Directeur des Domaines en deuil

Rédigé par leral.net le Mercredi 3 Avril 2019 à 13:51 | | 0 commentaire(s)|

Mamadou Mamour Diallo, le Directeur des Domaines à la Direction générale des Impôts et des Domaines vous fait part du décès de son beau-père El Haji Amadou Baba Diallo survenu ce matin à l’hôpital Principal de Dakar. L’enterrement est prévu à 17 heures à Louga.



Toute la rédaction de leral.net présente ses sincères condoléances à Mamadou Mamour Diallo, le Directeur des Domaines à la Direction générale des Impôts et des Domaines. Que DIEU ait pitié de son âme et lui accorde le paradis céleste. Amine.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos