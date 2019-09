Manchester (Angleterre) : Prison à vie pour Moustapha Dia, condamné pour le meurtre de l’étudiante Lala Camara (images)

Rédigé par leral.net le Jeudi 5 Septembre 2019 à 09:05 | | 0 commentaire(s)|

Le verdict est tombé hier mercredi 4 septembre 2019. Moustapha Dia, le jeune sénégalais de 22 ans, accusé d’avoir tué sa compatriote Lala Camara (26 ans, étudiante), au mois de mars dernier, a été condamnée à perpétuité par la Cour de justice de Manchester (Angleterre).



Décrit comme un toxicomane, adepte de l'héroïne et du crack, Moustapha avait plusieurs fois volé l'argent de Lala, une petite amie de son frère Khadim.



Le couple et meurtrier vivaient dans un appartement à Denton, une ville du Grand Manchester.



Quelques heures après le départ de Khadim pour l'Italie, rapporte manchestereveningnews.co.uk, Moustapha a volé 20 £ dans le compte en banque de Lala .



Aux premières heures du 9 mars, il avait aussi utilisé la carte de Lala pour acheter de la nourriture d'une valeur de 1,43 £ chez McDonald's à Denton, avant de retourner à l'appartement.



Puis, vers 9 heures du matin, il était de retour chez McDonald's, effectuant des paiements sans contact pour des aliments d’un montant total de 6,58 £ et de 1,29 £.



Le juge Richard Mansell QC Mansell lui a déclaré: "Vous avez utilisé sa carte bancaire pour effectuer des paiements sans contact à deux reprises chez McDonald's afin d'acheter de la nourriture, chose que je suppose que vous avez mangée en dépit de l'acte de violence horrible que vous venez de commettre."



Moustapha avait nié le meurtre de Lala jusqu'au début du procès, avant de plaider coupable après que le procureur Paul Reid QC eut prononcé son discours d'ouverture devant le jury.



Il a admis l'homicide involontaire, après avoir «concocté un récit totalement faux» dans lequel il affirmait que Lala l'avait affronté avec colère pour son vol et l'avait menacé d'un couteau.



Mercredi, (hier) Moustapha Dia a été condamné à la prison à vie pour purger une peine minimale de 24 ans.

Les parents de Lala étaient venus d'Italie pour assister au procès







Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos