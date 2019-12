Manchester United: Retour sur le jour où, Rooney a offert sa Lamborghini à Carlos Tevez

Arrivé à Manchester United en 2007 après une saison passée à West Ham, Carlos Tévez a découvert un autre monde en signant chez les Red Devils. L’Argentin a notamment été surpris de constater que tous les joueurs de l’équipe première pouvaient se permettre de rouler avec une voiture de luxe, quand lui se contentait de venir à l’entraînement avec la voiture donnée par le club, une Audi.



Selon l’attaquant de 35 ans, qui a passé deux saisons à Manchester United après l’avoir rejoint en 2007 de West Ham United, la légende de Manchester United, Wayne Rooney, lui a remis les clés d’une Lamborghini.



La raison est que l’Argentin ne pouvait pas éviter les moqueries de ses Co-équipiers dans le vestiaire à cause de la voiture qu’il conduisait. Tevez n’avait pas acheté de voiture de luxe et utilisait l’Audi que le club a offert à tous les joueurs. Il se faisait ridiculiser jusqu’à l’intervention de Wayne Rooney.



« Lors d’un l’entraînement à Manchester United, les joueurs se présentaient avec une Ferrari ou une Lamborghini, a-t-il déclaré à ESPN. Tout le monde, même le pire joueur, avait une Ferrari. Je me suis présenté avec l’Audi que le club nous a donnée et ils se sont tous moqués. J’ai parlé à Rooney et, il m’a dit : prend ma Lamborghini. J’ai parcouru Manchester avec cette voiture qu’il m’a donnée. »