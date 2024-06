Manda Douanes : Un marabout tué dans sa chambre

Horreur au village de Manda Douanes (département de Vélingara) où un marabout âgé d’une cinquantaine d’années, marié et père de 5 enfants, a été sauvagement assassiné dans la nuit du mardi au mercredi dernier par son ou ses bourreaux qui ont emporté sa moto, une grosse cylindrée.



Le jour du drame, rapporte L’OBS, repris par Senenews, il s’était retranché dans sa chambre qu’il ne quittera plus vivant. Sa dépouille y a été découverte par le voisinage. Selon des témoignages recueillis sur place, le corps sans vie du défunt marabout a été découvert «gisant dans une mare de sang, avec plusieurs plaies béantes et parfois profondes, visiblement causées par plusieurs coups de couteau.



Avisés, les gendarmes du poste de gendarmerie de la localité ont procédé aux constatations. Au terme des constatations d’usage, les sapeurs-pompiers de Médina Gounass ont procédé à l’enlèvement de la dépouille, acheminée à la morgue du centre hospitalier régional de Tamba pour les besoins de l’autopsie.



Le mobile de ce crime odieux n’est pour l’heure pas connu. Toutefois les langues se délient qui, pour avancer la thèse d’une agression physique signée par des malfaiteurs, qui pour brandir l’hypothèse d’un probable règlement de compte