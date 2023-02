Manif’ à Bignona/ Après la perte de son oeil gauche: Abdoulaye Diallo retrace le film

D’après Libération, Abdoulaye Diallo ayant finalement perdu son œil gauche, rejoue le film de l’évènement : « Le jour des faits, j’étais dans la cour de notre concession familiale. C’est quand je suis sorti de la maison, devant le portail, que je suis tombé sur un lacrymogène qui a été balancé par les forces de l’ordre et qui m’a atteint à l’œil gauche ».



Il ajoute: « après la dénotation, mon grand-frère est vite sorti pour venir à mon secours (…) J’étais inconscient. Ce n’est que le lendemain que j’ai retrouvé conscience. J’ai été évacué à l’hôpital de la Paix où j’ai été opéré. Finalement, j’ai perdu mon oeil gauche. C’est la volonté divine et je l’admets. Je l’accepte et je le supporte », a raconté le jeune Diallo.



Il poursuit : « je reste déterminé à défendre les intérêts de nos populations… Aux hommes politiques, je leur demande d’être juste et de ne jamais se décourager car, tout bon chemin est toujours parsemé d’embuches. »