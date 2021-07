Manif du Frapp et des six membres des familles de détenus: Guy Marius Sagna encore arrêté Le FRAPP et les six (06) familles de détenus arrêtés en 2019 dans le cadre de la saisie record de plus de mille kilogrammes de drogue au port de Dakar, ont vu leur manifestation interdite par le préfet de Dakar.

Rédigé par leral.net le Vendredi 16 Juillet 2021

Mais ils n'en ont cure. Ils sont allés comme prévu, mais ils ont été tous arrêtés.



Guy Marius Sagna a été arrêté au même titre que les autres. Il s'agit de Aïssatou Niang, Daouda Niang, Awa Niang, Balla Biaye et Babacar Coly, peut-on lire sur la page watshapp d'un des membres, Daouda.



Si pour certains, c'est une première arrestation, les chiffres s'affolent pour Guy Marius Sagna, qui venait d'être (encore) élargi de prison il y a quelques jours.





