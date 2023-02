Manifestation: 57 manifestants arrêtés entre Touba et Mbacké

La manifestation a été chaude hier, à Mbacké et à Touba après l’interdiction du meeting de Ousmane Sonko au boulevard Ndoyéne. 57 personnes ont été interpellés par les policiers, dont Serigne Assane Mbacké.



Ainsi, ils sont actuellement en garde à vue pour participation à une manifestation non autorisée. Serigne Assane Mbacké a été arrêté avec trois personnes parmi ces dernières figure une femme. Le chef religieux-politicien était dans son véhicule pour rentrer à Touba.



Lors des affrontements, la Sonatel de Touba a été saccagée. A quelques encablures de la station d’essence Total, complètement saccagée avec sa boutique. Le feu a été mis sur une grande surface de distribution alimentaire, Senchan, et le contenu vidé par les nombreux manifestants.



