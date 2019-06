Manifestation: Samm Sunnu Reew veut marcher vendredi prochain La plateforme Samm Sunnu Reew (pouvoir) veut, à tout prix, contrecarrer les actions de l’autre plateforme, celle de Aar Li Nu Bokk. En effet, après l’interdiction de leur manifestation de ce vendredi 28 juin, ils ont aussitôt introduit une nouvelle demande à manifester pour le vendredi 5 juillet prochain.

Rédigé par leral.net le Vendredi 28 Juin 2019 à 19:01 | | 0 commentaire(s)|

«Nous avons décidé, souverainement, et en conformité avec notre engagement, de respecter la décision de l’autorité préfectorale», ont-ils dit lors d’emblée lors d’une conférence de presse ce matin.



Toutefois, annoncent Ansoumana Mané et ses camarades : «Nous avons déposé une nouvelle requête pour organiser, la semaine prochaine, un rassemblement à la place de la Nation». Et, d’expliquer : «Nous sommes résolument engagés à protéger et à préserver le Sénégal contre toute tentative d’émission ou de déstabilisation du pays, qu’elles soient soutenues, encouragées ou même portées par des fils du Sénégal ».

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos