Manifestation Yaw-Wallu/ Aida Mbodj : “Macky Sall est un voleur et le Conseil constitutionnel, un receleur”

Mercredi 8 Juin 2022

Aida Mbodj, membre de la coalition Yewwi Askan Wi, accuse Macky Sall d’être un voleur et le Conseil constitutionnel, un receleur. Macky Sall vole, dit-elle, l’économie du pays, les votes, des maires et autres. Pour Aida Mbodj, c’est le peuple qui va décider si Yaw doit participer ou pas.



Seulement, Yaw a besoin de majorité. “Macky Sall a besoin de majorité juste pour proclamer la fin de la limitation des mandats. Nous avons besoin de la majorité pour contre-carrer Macky Sall qui augmente régulièrement, les denrées alimentaires, le carburant, entre autres.



Présentement, il subventionne. Mais, après les élections législatives, il va reprendre les augmentations pour rendre plus compliquée la vie des Sénégalais”, a mis en garde Aida Mbodj.



