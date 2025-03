Manifestation à Saint-Louis : Colère des marchands ambulants, affrontements et chaos après leur déguerpissement du marché Sor Des affrontements ont éclaté ce mercredi au marché Sor de Saint-Louis, où des marchands ambulants ont exprimé leur colère face à leur déguerpissement, survenu il y a un mois. Selon "lesoleil.sn", ces commerçants ont bloqué la route et incendié des pneus sur l’avenue Macky Sall (ex-général De Gaulle), pour protester contre la mesure.

Rédigé par leral.net le Mercredi 26 Mars 2025 à 16:09 | | 0 commentaire(s)|

L’intervention rapide des forces de l’ordre a permis de disperser les manifestants à coups de grenades lacrymogènes. Toutefois, comme le rapporte "lesoleil.sn", la tension a entraîné la fermeture de plusieurs commerces et une forte perturbation de la circulation pendant plusieurs heures.



Cette mobilisation fait suite à une opération de déguerpissement menée à la mi-février, par la Préfecture de Saint-Louis et la municipalité.



Cette initiative, qui visait à désengorger les marchés, notamment sur l’avenue Macky Sall, avait été bien accueillie par les riverains, lassés du désordre qui régnait dans ces zones commerçantes.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook