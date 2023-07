Manifestation avortée à Touba : Les Baay Fall maintiennent l’ordre aux côtés des policiers

Des individus ont tenté de bloquer la route près de la nouvelle gare routière de Touba en brûlant des objets pour protester contre l’arrestation d’Ousmane Sonko.



La police est immédiatement intervenue pour rétablir l’ordre, mais un événement inédit s’est produit sur les deux voies séparant Touba et Mbacké. Des membres de la communauté Baye Faal, armés de bâtons et de gourdins, sont arrivés sur les lieux pour traquer les manifestants et veiller au respect de la sacralité de la capitale du mouridisme, aidant ainsi à maîtriser rapidement la situation.