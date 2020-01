Manifestation contre la hausse de l'électricité: Guy Marius Sagna et Cie jugés le 21 janvier Guy Marius Sagna, Fallou Gallas Seck et Ousmane Sarr seront jugés le mardi 21 janvier prochain, à 10 h, par la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dakar. C’est ce qu’ annoncé l’avocat de l’activiste Moussa Sarr sur la RFM, affirmant avoir reçu l’avis d’audience ce jeudi. Guy Marius Sagna et 8 autres personnes avaient été arrêtés le 29 novembre dernier, à la suite d’une manifestation non autorisée contre la hausse du prix de l’électricité. 6 d’entre eux, dont le professeur Babacar Diop ont été déjà libérés

