Manifestation contre la hausse du prix de l’électricité : le Palais présidentiel barricadé À quelques heures de la manifestation contre la hausse du prix de l’électricité, le Palais présidentiel est sous haute surveillance de la gendarmerie. Les abords de l’institution sont bordés par des hommes en armes et des barricades. La Place de l’Indépendance où le collectif « Noo Lank » a prévu son sit-in est également sous haute surveillance policière. Depuis avant-hier, de jour comme de nuit, les GMI quadrillent le lieu, évitant le regroupement de plus de deux personnes.





