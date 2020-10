Manifestation contre les propos de Macron sur l'Islam: Karim Xrum Xax et Cie arrêtés

Rédigé par leral.net le Lundi 26 Octobre 2020 à 12:36 | | 0 commentaire(s)|

Abdou Karim Gueye alias Karim Xrum Xax et ses amis ont été arrêtés la Place de l’obélisque. Ils manifestaient contre les propos d'Emanuel Macron sur l'Islam.



Selon des informations de leral, l'activiste a été interpellé après avoir brûlé le drapeau de la France. Il est à la police du 4eme arrondissement en face Sam.

