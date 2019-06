Manifestation de "Aar li nu bokk": Me Wade mobilise ses partisans et les karimistes

Rédigé par leral.net le Vendredi 28 Juin 2019

La marche de la plateforme " Aar li nu bokk" va connaître de nouveaux adhérents dans leur lutte. Selon une source sûre de leral.net, l'ancien Président Me Abdoulaye Wade a demandé aux militantes et aux militants du Pds ainsi qu'aux mouvements karimistes, de participer massivement à la manifestation de ce vendredi 28 juin 2019 à la Place de la Nation.



Pour le Secrétaire Général National du PDS, cette marche organisée par la plateforme ''Aar li nu bokk'', est un combat pour la préservation de nos ressources gazières et pétrolières entre les mains d'une famille, d'un clan, au détriment des Sénégalais.

