Manifestation de F24 : Khalifa Sall accueilli par un tintamarre, les leaders font bloc autour de lui Malick Gackou, fidèle à sa position, s’est érigé en bouclier pour défendre la candidature d'Ousmane Sonko. Lui-même, candidat à la course présidentielle, il a tiré à boulets rouges sur Macky Sall et son régime, faisant revivre le slogan « Nadéma dèm, Nadéma déma dème ! »,. Mais la fausse note a été les divergences de position dans la prise de parole de Khalifa Sall !

Rédigé par leral.net le Vendredi 12 Mai 2023 à 21:00 | | 0 commentaire(s)|

S’il y a eu une fausse note dans cette manifestation des forces vives de F24, cela a été les chahuts contre Khalifa Sall. Accueilli par un vacarme, les leaders et forces présentes ont été obligés de faire bloc autour de lui.



Prenant la parole, pour recadrer les partisans d'Ousmane Sonko, Dédié Fall a appelé les jeunes à savoir raison garder, car comme Khalifa sall, ils n’ont qu’un adversaire commun : Macky Sall ! Malgré les interventions, les remous ont continué…



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook