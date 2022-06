Manifestation de YAW: Bougane Gueye Dane "représenté" par sa jeunesse

En effet, dans sa déclaration de ce Mardi, Bougane Guèye Dany a salué l’initiative de Yewwi Askam et appelle à la mobilisation de toutes les forces politiques et citoyennes.



"L’heure est à l’union des forces. Il faut que Macky Sall et son gouvernement comprennent que l’opposition est prête à les affronter. Même si la politique est une histoire de gentlemen.



Cependant, ni l’actuel Président, ni son gouvernement ne le comprennent. Nous allons leur tenir tête jusqu’au bout. C’est pourquoi, les jeunes de Gueum Sa Bopp me représenteront lors de la marche de YAW" , déclare-le président de ladite coalition.