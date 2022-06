Manifestation de YAW : Ousmane Sonko évacue sa famille dans un endroit à Dakar Vers un vendredi de tous les dangers. Le Sénégal est à son alerte maximum avec une situation très tendue et qui pourrait être irrespirable dans les heures à venir.

Rédigé par leral.net le Vendredi 17 Juin 2022 à 07:03 | | 0 commentaire(s)|

En effet, la coalition Yewwi Askan Wi, après sa manifestation d'il y a deux semaines, a voulu remettre cela ce vendredi au même endroit, à la Place de la Nation, mais s'est vu opposer un niet catégorique de la part du Préfet de Dakar.



Ses membres, faisant fi de cette interdiction ont décidé de maintenir la manifestation, quel qu'en soit le prix. Ce que l'Etat n'est pas non plus décidé à laisser faire. Ousmane Sonko qui a longtemps appelé à la résistance, au "Mortal Kombat", à l'insurrection, soutient mordicus que cette manifestation se tiendra et incite tous leurs partisans à faire de même dans toutes les régions.



Cependant, Leral est au parfum qu'il a fait évacuer sa famille dans la nuit du jeudi au vendredi (2h du matin). Pour des raisons de sécurité, lui et sa famille, Leral ne va pas divulguer l'endroit de leur retraite. Mais du moment qu'il veuille que la jeunesse descende sur le terrain, il sécurise d'abord sa famille.

Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook